МЗС РФ пообіцяло відповісти на заяву Волкера про невиконання мінських угод

Москва має намір опублікувати матеріали, що спростовують заяви Волкера

Министерство иностранных дел России ответило на заявления специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера о невыполнении Москвой минских соглашений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва намерена опубликовать материалы, опровергающие заявления Волкера невыполнении Россией минских соглашений.

"К очередной годовщине подписания минских договоренностей спецпредставитель США по украинскому урегулированию господин Волкер… опубликовал в своем блоге, в своих аккаунтах некую таблицу, призванную продемонстрировать то, как Россия не выполняет свои обязательства по минским договоренностям", - сказала она, добавив, что РФ не оставит "без ответа выпады господина Волкера".

Также она сказала, что в минских соглашениях "нет ни слова о каких бы то ни было обязательствах России".

Захарова также напомнила, что Волкер в Вашингтоне представил соответствующий сайт об агрессии России в Украине. В МИД РФ заявили, что сайт является "частью предвыборной программы".

Напомним, ранее Волкер заявил, что Россия на протяжении четырех лет нарушает минские соглашения. Спецпредставитель США напомнил, что четыре года назад РФ подписала комплекс мер по выполнению минских соглашений, который содержал пункт о прекращении огня 14 февраля, однако примерно спустя неделю Россия и подчиненные ей силы захватили Дебальцево.