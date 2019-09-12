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У МЗС розповіли, коли продовжиться вихід з договорів з Росією

Новини » Політика    12.09.2019 - 13:54
У МЗС розповіли, коли продовжиться вихід з договорів з Росією
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Розрив угод з Росією затягується через зміну влади

Вихід України з договорів з Російською Федерацією продовжиться після формування нового керівництва органів влади. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко.

Відзначимо, вчора російське видання "Комерсант" повідомило, що Україна нібито припинила розірвання угод з Росією. В українському МЗС цю інформацію спростовують.

"Робота щодо глибокої інвентаризації та приведення договірно-правової бази з РФ і СНД у відповідність з національними інтересами України не припинялася", - заявила Зеленко.

За її словами, тривалість процесу розриву договорів викликана об'єктивними чинниками, зокрема, обов'язковими процедурами, а також необхідністю формування органів влади після виборів.

Зеленко підкреслила, що після формування керівництва всіх причетних державних установ робота по виходу з угод з Росією продовжиться.

Нагадаємо, в серпні Україна вийшла ще з однієї угоди в рамках СНД. Угода стосувалося координації робіт з питань експортного контролю сировини, матеріалів, обладнання, технологій і послуг, які можуть бути використані для створення зброї масового знищення і ракетних засобів.

До цього у травні Україна вийшла ще з трьох договорів в рамках СНД.

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