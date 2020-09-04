МЗС розраховує на розуміння держав-партнерів, чиї паломники їдуть в Україну

Попри складну епідемічну ситуацію у світі, Україна дбає про забезпечення релігійних свобод громадян. Україна розраховує на розуміння та підтримку міжнародних партнерів, чиї громадяни здійснюють паломництво в Умань.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін під час зустрічі з представниками Ізраїлю, США, Британії, Франції, Бельгії та Угорщини.

В ході зустрічі Єнін пообіцяв, що українська сторона забезпечить повагу до релігійних почуттів та гідні умови перебування хасидів-паломників та максимальну безпеку всіх громадян в умовах пандемії.

"МЗС розраховує на розуміння та підтримку усіх наших міжнародних партнерів, громадяни та піддані, яких здійснюють паломництво, та на максимальну координацію і співпрацю з боку відповідних українських відомств і єврейських громад всього світу", - наголосив він.

Нагадаємо, на час святкування юдейського свята Рош га-Шана в Умані посилять карантинні обмеження.

Крім того, у місцях паломництва хасидів в Умані з 10 вересня встановлять спеціальні карантинні пункти.