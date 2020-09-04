ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

МЗС розраховує на розуміння держав-партнерів, чиї паломники їдуть в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Попри складну епідемічну ситуацію у світі, Україна дбає про забезпечення релігійних свобод громадян. Україна розраховує на розуміння та підтримку міжнародних партнерів, чиї громадяни здійснюють паломництво в Умань.

Популярні новини

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін під час зустрічі з представниками Ізраїлю, США, Британії, Франції, Бельгії та Угорщини.

В ході зустрічі Єнін пообіцяв, що українська сторона забезпечить повагу до релігійних почуттів та гідні умови перебування хасидів-паломників та максимальну безпеку всіх громадян в умовах пандемії.

"МЗС розраховує на розуміння та підтримку усіх наших міжнародних партнерів, громадяни та піддані, яких здійснюють паломництво, та на максимальну координацію і співпрацю з боку відповідних українських відомств і єврейських громад всього світу", - наголосив він.

Нагадаємо, на час святкування юдейського свята Рош га-Шана в Умані посилять карантинні обмеження.

Крім того, у місцях паломництва хасидів в Умані з 10 вересня встановлять спеціальні карантинні пункти.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України хасидыпаломникиМЗСЕнин