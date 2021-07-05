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МЗС перевіряє дані про затримання українця в Білорусі

Автор: Дмитро Левицький

Українська сторона перевіряє інформацію про затримання українця Павла Рабешка в Білорусі. Питанням займається консульство в Бресті.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"До Управління внутрішніх справ Брестського облвиконкому і Столинського РВВС Брестської області направлено офіційний запит про підтвердження або спростування факту затримання, причину і місце перебування українця. Відповіді поки не отримано. Консули тримають справу на контролі", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше білоруські правозахисники повідомили, що місцеві силовики затримали 24-річного громадянина України Павла Рабешко. Інцидент стався в місті Столин, де він був прописаний. Причини затримання невідомі.

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