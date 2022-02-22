МЗС просить Зеленського про розрив дипвідносин з Росією

Міністерство закордонних справ України звернулося до президента Володимира Зеленського з пропозицією про розрив дипломатичних відносин з Росією. Документи будуть розглянуті найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента під час зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом.

"Надійшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Російською Федерацією. Я зараз відразу після нашої прес-конференції буду дивитися, відпрацьовувати це питання, і не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку РФ", - сказав він.

Зеленський зазначив, що рішення Москви визнати ОРЛДО було ескалаційним кроком. "Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає міцний фундамент до можливої ескалації з боку Росії, з боку бойовиків", - додав президент.