Для України важливе спільне рішення ЄС щодо "Північного потоку-2", - МЗС

Україна відстоює поширення європейського права на процеси використання української ГТС

Для Украины важно решение всех европейских институтов по распространению энергетического законодательства Евросоюза на газопровод "Северный поток-2", которое будет определять модальность применения в будущем европейского права в случае возникновения спорных вопросов по газу. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Украина отстаивает принципы, согласно которым именно европейское право должно распространяться на процессы использования украинской ГТС.

"О Газовой директиве: вы знаете, что сейчас Украина отстаивает принципы, согласно которым именно европейское право должно распространяться на процессы использования украинской ГТС, энергетического диалога и энергетических отношений в Европе. По состоянию на сейчас нам важно иметь окончательное решение, которое будет принято так называемым триалогом из Еврокомиссии, Совета ЕС и ЕП. Которое и будет определять модальность того, каким образом европейское право будет действовать дальше", - отметила представитель МИД.

Таким образом, после принятия окончательного решения в случае появления каких-либо газовых споров решать спорные вопросы будет Европейский суд.

"То, в каком формате это будет происходить, по состоянию на сейчас не столь важно, как принцип применения европейского права. Потому что тогда в случае появления каких-либо газовых споров решать спорные вопросы будет Европейский суд. Это даст возможность как европейским партнерам, так и Украине перевести весь диалог в правовую плоскость и отстаивать права потребителей, а также интересы Украины в энергетической сфере уже на площадке именно Европейского суда", - рассказала Зеленко.

Напомним, 21 депутат Верховной рады обратился к Евросоюзу с открытым письмом по поводу обеспечения энергетической независимости стран европейского континента и противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина ранее, Совет ЕС согласовал мандат на начало переговоров с Европейским парламентом об изменениях в Газовой директиве.

Добавим, Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по Газовой директиве.