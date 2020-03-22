МЗС закликає українців не зволікати з поверненням з Сінгапуру

З 23 березня уряд Сінгапуру забороняє транзит та в'їзд до країни за короткостроковими візами через підвищений ризик ввезення коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

У МЗС закликають не зволікати з поверненням.

"Якщо ви перебуваєте в Сінгапурі чи плануєте летіти транзитом через Сінгапур, будь ласка, скористайтесь можливістю виїхати у наступну добу. Не зволікайте з поверненням, адже непереборні обставини пандемії щохвилини скорочують можливості будь-якого пасажирського сполучення", - йдеться у повідомленні.