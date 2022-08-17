RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МЗС закликало Німеччину відреагувати на скандальні заголовки видання DW: що сталося

Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська служба Deutsche Welle умисно поширює пропаганду Росії. Німеччина повинна відреагувати на матеріали видання, яке фінансується німецькими платниками податків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку прессекретаря МЗС України Олега Ніколенка.

Серед пропагандистських заголовків та маніпулятивних цитат Deutsche Welle відзначаються:

  • "Визнати Україну терористичною державою";
  • "один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС";
  • "заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна";
  • фотографія Володимира Зеленського та Олени Зеленської разом з фотографією нацистського фюрера.

"Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецького Deutsche Welle. Нагадаю, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків", - пише Ніколенко.

Як відзначив прессекретар МЗС, наразі не зрозуміло для чого російська служба німецького мовника умисно підіграє російській пропаганді та дезінформації. Водночас німецький уряд повинен відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW.

Фото: МЗС закликало Німеччину відреагувати на скандальні заголовки видання DW (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяГермания