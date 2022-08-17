МЗС закликало Німеччину відреагувати на скандальні заголовки видання DW: що сталося

Серед пропагандистських заголовків та маніпулятивних цитат Deutsche Welle відзначаються:

"Визнати Україну терористичною державою";

"один промах українських захисників може спровокувати ядерну катастрофу на Запорізькій АЕС";

"заборона на в’їзд росіян на Захід не допоможе перемогти Путіна";

фотографія Володимира Зеленського та Олени Зеленської разом з фотографією нацистського фюрера.

"Подібні маніпуляції поширюють не лише російські офіційні особи та пропагандисти, але і російська служба німецького Deutsche Welle. Нагадаю, що DW – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків", - пише Ніколенко.

Як відзначив прессекретар МЗС, наразі не зрозуміло для чого російська служба німецького мовника умисно підіграє російській пропаганді та дезінформації. Водночас німецький уряд повинен відреагувати на наративи російської пропаганди, які поширюються в матеріалах DW.

Фото: МЗС закликало Німеччину відреагувати на скандальні заголовки видання DW (facebook.com/oleg.nikolenko.50)