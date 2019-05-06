МЗС запропонувало президенту приєднатись до альянсу пам’яті Голокосту

Україна може приєднатися до міжнародного альянсу пам’яті Голокосту. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час Київського єврейського форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова МЗС відзначив, що Україна є великим другом Ізраїлю.

"Антисемітизм - це глобальне питання, яке є результатом того, що ми зробили. Я десь казав, що у нас була пропозиція президенту для того, щоб приєднатись до міжнародного альянсу пам’яті Голокосту, до цього союзу пам'яті Голокосту. Не тільки для того, щоб досягти політичних цілей, але для того, щоб вирішити питання обізнаності. Це питання надання знань, це питання роботи з визначеннями. Адже ми повинні обговорювати дуже серйозні речі. Це повинно бути зроблено і це буде зроблено", - заявив Клімкін.

Зазначимо, міжнародний альянс пам’яті Голокосту (The International Holocaust Remembrance Alliance, - ред.) є міжурядовою організацією з вивчення Голокосту, членами якої є вже понад 30 країн.

Нагадаємо, віце-прем'єр міністр Павло Розенко заявив, що за попередні два роки в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства. Він також додав, що в Україні знижуються прояви вандалізму антисемітського характеру.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабінеті міністрів назвали кількість проживаючих в Україні євреїв. Зокрема, за оцінкою уряду, на сьогодні в країні проживає понад 120 тисяч євреїв і людей з єврейськими коренями.