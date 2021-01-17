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У МЗС підтвердили, що на затонулому суховантажі біля Туреччини було 10 українців

Автор: Роман Тверденко

На затонулому суховантажі біля берегів Туреччини було 10 громадян України і двоє іноземців. Тривають пошуки чотирьох членів екіпажу.

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Про це повідомив прес-аташе Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Він також заявив, що шестеро моряків врятовано, двоє загинули. Хоча раніше ЗМІ з посиланням на заяви турецької влади заявляли про загибель чотирьох осіб.

Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги в цій ситуації.

Нагадаємо, сьогодні у Туреччини затонув суховантаж Arvin, який йшов під російським прапором, з українцями і росіянами у складі екіпажу. Повідомляється, що судно належить українській компанії.

На початку тижня повідомлялося, що біля берегів Малайзії через COVID корабель застряг, серед членів екіпажу якого є двоє українців.

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