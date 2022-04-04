МЗС відреагувало на вибори в Угорщині та слова Орбана про "опонента" Зеленського
Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував результати парламентських виборів в Угорщині та відреагував на нові заяви тамтешнього прем'єр-міністра.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Ніколенка у Facebook.
Речник МЗС запевнив у повазі до вибору угорського народу. Разом із тим, він заперечив твердження Віктора Орбана про "боротьбу з президентом України" на шляху до перемоги.
"По-перше, ані Україна, ані її президент Володимир Зеленський не брали участі в політичній кампанії в Угорщині. По-друге, президент України щоденно зайнятий набагато більш важливою справою – боротьбою з російською агресією", – заявив Ніколенко.
Він додав, що угорський прем'єр натомість повинен бути вдячний Зеленському за героїзм українського народу в стримуванні агресії РФ. Саме завдяки цьому фактору "реальність війни не досягла кордонів Угорщини".
Ніколенко висловив сподівання, що новий мандат уряду Орбана дозволить Угорщині зосередитися на протидії агресії РФ, а також реакції на воєнні злочини в Україні.
"Розраховуємо, що Будапешт чітко засудить ці злочини та перегляне свій підхід щодо допомоги Україні, аби він відповідав нинішнім реаліям, рівню безпекової загрози з боку Росії та рівню звірств російської армії. Без безпеки в Україні не буде безпеки в Угорщині", – додав речник МЗС.
Нагадаємо, що Віктор Орбан після перемоги на виборах назвав Сороса та Зеленського своїми головними опонентами.
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