У МЗС засуджують обстріл консульства Азербайджану в Харкові

Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували обстріл консульства Азербайджану в Харкові. У МЗС засудили інцидент.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Рішуче засуджуємо досконалий невідомими особами обстріл приміщення почесного консульства Азербайджанської республіки в місті Харків", - зазначено в повідомленні.

Так, правоохоронні органи вже почали необхідні слідчі дії.

"Винні мають бути знайдені і притягнуті до відповідальності", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, раніше глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що НПУ бере під охорону представництва Азербайджану і Вірменії в Україні.

Як писало РБК-Україна, вночі консульство Азербайджану в Харкові обстріляли. В результаті були пошкоджені скло і вхідні двері. Постраждалих немає.

Після цього Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило в цьому вірмен. У МЗС заявили, що азербайджанські правоохоронні органи будуть співпрацювати з українськими для притягнення до відповідальності винних в обстрілі.