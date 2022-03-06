МЗС оголосить список компаній, які продовжують співпрацювати з РФ, - Кулеба

"Є серед держав, а також міжнародних компаній ті, хто намагаються всидіти на двох стільцях одночасно. З одного боку підтримувати Україну, а з іншого - продовжувати бізнес з Росією або допомагати їй обходити санкції", - зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що все це відбувається на українській крові, "ціною нашої крові та страждань".

"Ми сьогодні протягом дня публічно будемо виходити з назвами конкретних компаній, про те, що вони роблять, і яким чином за наш рахунок намагаються все ще заробляти гроші з РФ. Ви побачите в цьому списку деякі країни і компанії, які вас здивують, але, на жаль, такою є сувора правда", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що британсько-нідерландська компанія Shell таємно придбала партію російської нафти непублічно за рекордну низьку ціну - 28,5 доларів за барель.

Після чого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув Shell за купівлю "просякнутою українською кров'ю" нафти з Росії.

Своєю чергою Shell поширила офіційну заяву, в якій спробувала пояснити мотиви купівлі російської нафти. Компанія визнала, що не може в короткі терміни повністю відмовитися від поставок з РФ та пообіцяла передати Україні виручені від продажу російської нафти кошти.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.