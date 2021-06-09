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МЗС Норвегії провів зустріч з Міненерго України щодо ситуації з боргами перед інвесторами ВДЕ

Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Норвегії провело переговори з Міністерством енергетики щодо врегулювання багатомільярдної заборгованості України перед інвесторами в "зелену" енергетику, в тому числі з Норвегії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву українського міністерства.

"Розглядаються різні механізми (погашення боргів перед ВДЕ-генерацією, - ред.), зокрема, "зелені" облігації. Ще одне наше завдання - не допустити накопичення боргів у майбутньому. Ми відкриті до діалогу з інвесторами", - цитує прес-служба Міністерства слова Германа Галущенка.

За даними "Інтерфакс-Україна", норвезька група Scatec в I кв. 2021 року, що має ряд об'єктів відновлюваної енергетики в Україні, заявила про дефолт по ряду умов їх кредитування через дії української влади і "гарантованого покупця".

Розрахунків ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ-генерацією за 2020 рік залишаються на рівні 66%, також накопичуються борги у 2021 році.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Назавтра найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

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