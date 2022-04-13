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МЗС Литви про ембарго російської нафти: деякі країни ЄС категорично проти

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr com mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що деякі країни ЄС категорично проти введення ембарго російської нафти в рамках шостого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Поки у нас сильна протидія з боку декількох країн, але проєкт шостого пакета, підготовку якого почала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але переговори ведуться", - заявив міністр.

При цьому Ландсбергіс не повідомив, які країни не підтримують такі санкції проти Росії.

Нагадаємо, нафтовидобуток в Росії різко скоротилася після введення Заходом санкцій.

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