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У МЗС Німеччини вважають, що Росія і Китай повинні брати участь у переговорах щодо Афганістану

Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що Росія і Китай повинні взяти участь у переговорах про майбутнє Афганістану. Зокрема, про плани щодо евакуації афганців, яким загрожує переслідування з боку "Талібану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

За словами глави німецького МЗС, екстрене засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку в понеділок стане показником того, чи готові Москва і Пекін до співпраці.

"В цей час робляться зусилля по залученню всіх важливих міжнародних партнерів за стіл переговорів, і тому буде важливо, щоб Росія і Китай також були там", - заявив Маас.

На відміну від інших постійних членів Ради Безпеки ООН - США, Великобританії і Франції - у Росії і Китаю досі відкриті посольства в Афганістані, що знаходиться під владою талібів.

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Російська ФедераціяГерманияКитайАфганистанГайко Маас