МЗС Франції, Росії і США закликали до припинення вогню в Карабасі

Керівники зовнішньополітичних відомств США, Франції та Росії закликали припинити вогонь в Нагірному Карабасі. Вони знову заявили про готовність бути посередниками у мирних переговорах сторін.

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайтах міністерств закордонних справ Франції і Росії.

Країни зазначають, що зіткнення як в Нагірному Карабасі, так і за його межами в Азербайджані і Вірменії представляють велику загрозу для стабільності в регіоні. Засуджується сам факт ескалації насильства у цій зоні.

Франція, США і Росія збираються і далі нарощувати взаємодію з Азербайджаном і Вірменією і запевняють в готовності взяти на себе зобов'язання з відновлення перегорів щодо припинення конфлікту на підставі міжнародних документів.

Раніше президент Азербайджану зажадав міжнародних гарантій виведення військ Вірменії з Карабаху.

Також генеральний прокурор Азербайджану Камран Алієв попросив Україну не допустити масового виїзду етнічних вірмен в Нагірний Карабах. За його словами, після втрати контролю над кількома населеними пунктами Вірменія закликала вірменських мігрантів повернутися для участі у війні з Азербайджаном.

До цього прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян допустив можливість участі Росії в боях в Карабасі.