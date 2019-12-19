У МЗС дали рекомендації для українців, які збираються за кордон на новорічні свята

У Міністерстві закордонних справ дали рекомендації Українцям, які збираються в подорож за кордон у новорічні та різдвяні свята. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС.

Єгипет

В Єгипет заборонено брати з собою наркотики, зброю, сигарети у великій кількості, дрони, матеріали антиісламського характеру, підроблені банкноти, гроші у великій кількості (понад 10 тисяч доларів).

З Єгипту заборонено вивозити корали, антикварні речі та медичні препарати у великій кількості. Це може загрожувати тюремним ув'язненням.

ОАЕ

Найбільш характерними подіями надзвичайного характеру для Об'єднаних Арабських Еміратів є ризики призупинення або затримок рейсів місцевих та міжнародних авіаперевізників через сезонне погіршення погоди (грудень - березень). У разі виникнення кризової ситуації Посольство України в ОАЕ і Консульство України в Дубаї рекомендує українцям при плануванні подорожей завчасно відстежувати ситуацію в аеропортах.

Германия

У період новорічних і різдвяних свят і сезону зимових канікул та відпусток при плануванні подорожей у Німеччину в МЗС просять враховувати можливі погіршення погоди, які можуть викликати порушення роботи інфраструктури країни чи її окремих регіонів, а також в окремих випадках створити небезпеку і здоров'ю громадян.

Українцям рекомендують відстежувати повідомлення місцевих служб про розвиток ситуації, виконувати рекомендації рятувальних служб, враховувати можливі зміни в розкладі руху сухопутної та повітряного транспорту.

Польща (м. Люблін)

У Любліні, який є транспортним хабом між Україною і Польщею, в новорічні свята очікується різке збільшення закордонних українців.

Генконсульство України в Любліні попереджає про ймовірні ускладнення при перетині українсько-польського кордону, зокрема, у випадках поїздок автомобілем, автобусом, особливо, в період католицького Різдва, передноворічних вихідних.

Українцям радять вибирати інші види транспорту (літак, потяг) і заздалегідь планувати поїздки, а в зимовий період уникати піших подорожей (піший перехід "Шегині-Медика" зазвичай перевантажений).

США

Українцям рекомендують завжди дотримуватися правил дорожнього руху, а також не порушувати обмеження щодо вживання алкоголю та відвідування барів.

У МЗС інформують, що вживання алкоголю до 21 року в США незаконно. Вживання алкоголю в громадських місцях заборонено. Краще не вживати алкогольні напої в присутності малолітніх дітей, у деяких штатах це може вважатися правопорушенням.

У США також караються будь-які спроби дискримінації. Громадянам не рекомендують використовувати такі терміни як "негр" або "чорношкірий", а пам'ятати про термін "афроамериканець".

Також зазначається, що спроби залицяння до інших осіб можуть бути розцінені як сексуальне домагання, за що в США передбачена сувора відповідальність.

Таїланд

Українцям рекомендують зберігати гроші або документи в сейфі готелю, здаючи їх під розписку адміністратора готелю. Без особливої потреби не брати та не носити з собою велику кількість готівки та документи, при оплаті рахунків не показувати всі готівкові відразу.

Також в Таїланді рекомендується обережно і відповідально вживати алкогольні напої, оскільки необережне вживання алкоголю в тропічному кліматі може викликати додаткової шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям заборонять виїжджати до Росії по внутрішньому паспорту. З 1 березня 2020 виїзд в Росію буде здійснюватися тільки за закордонним паспортом.