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У МЗС Білорусі пригрозили відповіддю на введені країнами Балтії санкції

Автор: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що спроби країн Балтії впливати санкціями на Білорусь призводять до зворотного ефекту. При цьому зазначили, що Білорусь буде змушена вжити адекватних заходів у відповідь.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Білорусі.

Прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що МЗС уважно ознайомилися із заявами литовської, латвійської та естонської сторін. Він також зазначив, що думка країн-сусідів має значення для Білорусі.

"Незрозуміло, яким чином цей крок Литви, Латвії та Естонії покликаний підтримати суверенітет і незалежність Білорусі, про яку так багато з їх боку говорилося і говориться. Але ось таке наполегливе бажання наступати на одні і ті ж граблі і бездумно ходити по замкнутому колу точно викликає щире розчарування", - заявив він.

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Глаз зазначив, що будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь приводять їх ініціаторів лише до зворотного ефекту і історія Білорусі це підтверджує.

"Білорусь буде змушена вжити адекватних заходів у відповідь щодо ініціаторів таких кроків. І це буде зроблено. Ми будемо терпляче чекати моменту, коли здоровий глузд в головах наших партнерів переможе", - додав він.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти Лукашенка і 29 чиновників.

Раніше повідомлялося, що готує санкції проти Білорусі та Євросоюзу.

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