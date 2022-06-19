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Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 и 11

Фото: Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows 10 и 11 (Microsoft)
Автор: Сергій Пишкін

Американська корпорація Microsoft заборонила завантажувати Windows 10 і 11 на території Росії. Також під заборону потрапив й застосунок Media Creation Tool.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNews.

Під час спроби завантажити застосунок - сторінка видає помилку 404 - File or Directory not found". Однак офіційних заяв з боку компанії поки що не надходило.

Відзначимо, Microsoft ще на початку березня 2022 року підтримала санкції проти Росії на тлі війни на території України й заявила про припинення продажу своїх товарів та надання послуг.

"Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо все нові продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії", - заявив президент компанії Бред Сміт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Microsoft планує зберегти музичні твори на кварцові носії й зберегти їх у сховищі музики Global Music Vault на випадок "Судного дня"

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