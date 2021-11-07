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Microsoft наступного тижня покаже ноутбук для навчання з новою версією Windows 11

Автор: Дмитро Левицький

Корпорація Microsoft вже наступного тижня може представити свій новий ноутбук для навчання під назвою Surface Laptop SE. Очікується, що він матиме нову операційну систему Windows 11 SE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Pocket-lint.

За даними порталу, презентація новинок може статися під час івенту, який Microsoft анонсувала на вівторок, 9 листопада. Анонсований івент буде присвячений освіті, тому не виключено, що саме під час нього компанія може показати Surface Laptop SE, орієнтований на освітній ринок.

Що відомо про Surface Laptop SE

Наразі американський освітній ринок захоплений ноутбуками від

Surface Laptop SE буде недорогим ноутбуком з новою версією слабких ноутбуків. Планується, що він стане максимально доступним для споживачів.

Очікувані характеристики:

. Початок презентації заплановано на 18:00 за київським часом.

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