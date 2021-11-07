Microsoft наступного тижня покаже ноутбук для навчання з новою версією Windows 11

Корпорація Microsoft вже наступного тижня може представити свій новий ноутбук для навчання під назвою Surface Laptop SE. Очікується, що він матиме нову операційну систему Windows 11 SE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний портал Pocket-lint .

За даними порталу, презентація новинок може статися під час івенту, який Microsoft анонсувала на вівторок, 9 листопада. Анонсований івент буде присвячений освіті, тому не виключено, що саме під час нього компанія може показати Surface Laptop SE, орієнтований на освітній ринок.

Що відомо про Surface Laptop SE

Наразі американський освітній ринок захоплений ноутбуками від Chromebook. Microsoft роками намагається повернути собі хоча б частину цього ринку, тому ця спроба, як зазначає портал, може стати справжнім конкурентом для Chromebook.

Surface Laptop SE буде недорогим ноутбуком з новою версією Windows 11 під назвою Windows 11 SE, яка призначена для слабких ноутбуків. Планується, що він стане максимально доступним для споживачів.

Очікувані характеристики:

11,6-дюймовий (1366 x 768) дисплей;

процесор Intel N4120 Celeron;

до 8 ГБ оперативної пам'яті;

один порт USB-A і USB-C.

Де дивитися презентацію