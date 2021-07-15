Microsoft вирішила "воскресити" помічника у Windows

За словами артдиректора Microsoft Клер Андерсона, повернення Кліппі є можливістю віддати належне початку роботи над операційними системами Windows.

Варто відзначити, що Microsoft деякий час дражнила своїх прихильників натяками стосовно "воскресіння" помічника Windows. Зрештою, компанія запропонувала замінити стандартну скріпку на Кліппі у Microsoft 365, якщо їх публікація набере 20 тисяч лайків.

Зауважимо, що під редагуванням своїх емодзі, Microsoft прийняла рішення віддати перевагу саме 3D-дизайну, аби анімувати більшість з них.

"Ми хочемо, щоб дизайн надихав і радував людей", - відзначив Клер Андерсон.

Також цікаво, що згідно з дослідженням компанії, близько 57% людей переконані у тому, що емоджі роблять спілкування під час роботи більш професійним й зрозумілим.