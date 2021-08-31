Microsoft розсекретила дату виходу Windows 11

Зазначається, що оновлення до Windows 11 буде поетапним, як і під час релізу Windows 10. Спочатку користуватися новою операційною системою зможуть власники комп’ютерів чиї характеристики відповідають мінімальним вимогам ОП. Для усіх інших оновлення стане доступним через деякий час.

Додамо, що повідомлення про завантаження 11 версії операційної системи можна буде отримати через службу Windows Update, або ж через спеціальний додаток Microsoft PC Health Check.

На момент релізу Windows 11 матиме не усі функції, які були анонсовані раніше, однак вони стануть доступними вже найближчим часом після оновлення.