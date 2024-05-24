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Microsoft прекратит поддержку Windows 10: известна дата

Фото: Microsoft прекратит поддержку Windows 10 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская компания Microsoft больше не будет выпускать обновления безопасности и технические исправления для Windows 10. Это произойдет уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

После 14 октября 2025 года Microsoft больше не будет выпускать обновления к Windows 10. Компания ранее сообщала, что прекратит выпуск обновлений безопасности для корпоративных клиентов, но с возможностью продолжения их выпуска за отдельную доплату.

В целом Windows 10 вышла 15 июля 2015 года и на момент завершения поддержки пройдет более десяти лет после ее запуска.

Поддержка Windows 8.1 также прекратилась через 10 лет после релиза. Windows 7 продержалась чуть дольше - 11 лет.
 

Мы писали, что в Windows 11 Microsoft представит обновленное меню "Пуск" с добавлением новой панели виджетов.

В частности, в сборнике 26212 была внедрена функция "Start Menu Companions", позволяющая отображать виджеты рядом с приложениями.

Кроме того, Microsoft на днях представила ноутбуки с искусственным интеллектом.

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