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Microsoft дозволить встановлювати Windows 11 на старих ПК

Автор: Сергій Пишкін

Microsoft планує не перешкоджати встановленню нової Windows 11 на комп’ютерах, що обладнані слабкими процесорами. Компанія відредагує мінімальні системні вимоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Зазначається, що обмеження щодо вимог для встановлення Windows 11 буде застосовуватися лише при автоматичному оновленні операційної системи через Windows Update. Це означає, що кожен власник старого персонального комп’ютера матиме змогу оновитися до одинадцятої версії через завантаження ISO-файлу й ручного встановлення.

Зауважимо, що наразі мінімальними вимогами для Windows 11 є:

  • 64-розрядний процесор 1 ГГц з двома, або ж більшою кількістю ядер;
  • 4 ГБ оперативної пам'яті;
  • 64 ГБ вільної пам’яті на диску.

Також Microsoft планує редагувати мінімальні вимоги до процесорів, аби включити до списку якомога більше ЦП, що підтримуватимуть оновлення операційної системи.

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