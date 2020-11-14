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Microsoft звинуватила Росію та КНДР в кібератаках на розробників вакцин

Вашингтон, Субота 14 листопада 2020 22:29
Microsoft звинуватила Росію та КНДР в кібератаках на розробників вакцин
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Microsoft звинуватила хакерів, які працюють на Росію та Північну Корею, у кібератаках на півдюжини організацій, які займаються лікуванням COVID-19 та розробкою вакцин. До кібератак причетна хакерська група "Fancy Bear" та двоє північнокорейців.

Про це повідомляє американське агентство Reuters.

Хакери, за даними Microsoft, причетні до кібератак на сім фармацевтичних компаній, які є розробниками вакцин, у Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї та Сполучених Штатах. Більшість атак виявилися невдалими.

Однак в корпорації не уточнили, на які саме організації було вчинено кібератаки, та відмовилися розповісти, якими даними змогли заволодіти кіберзловмисники.

У посольстві Росії в Вашингтоні в офіційному коментарі Reuters заперечили всі звинувачення щодо причетності російського уряду до будь-яких кібератак і цієї також. Пхеньян також заперечує факт кібератак за кордоном.

Нагадаємо, у жовтні російські хакери атакували лікарні в США. Кібернападу піддалися медичні заклади у штатах Нью-Йорк, Орегон та Міннесота.

До цього, США звинуватили російську розвідку у причетності до кібератак по всьому світу, зокрема, в Україні.

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Новини України В світі Російська ФедераціяКНДРВакцинахакерикібератака

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