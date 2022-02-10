Microsoft поновила принципи відкритості магазину. Все заради угоди Activision та Blizzard

Останнім часом Google та Apple дедалі частіше звинувачують в отриманні несправедливих переваг перед іншими розробниками, які покладаються на магазини додатків.

Принципи компанії повинні розвіяти побоювання на тлі нещодавнього придбання Activision Blizzard. Також вони допоможуть "відокремити" Microsoft від інших скандальних конкурентів.

Як відзначають у компанії - принципи засновані на законодавстві про магазини додатків.

"Ми хочемо, щоб регулюючі органи та громадськість знали, що Microsoft як компанія прагне адаптуватися до цих нових законів, і відповідно до цих принципів ми рухаємося до цього", - йдеться у заяві компанії.

Нові правила охоплюють не лише Windows, оскільки компанія також має намір відкрити й магазин Xbox.

"Так само, як Windows перетворилася на відкриту і широко використовувану платформу, ми бачимо, що майбутнє ігор піде тим же шляхом", - додають у компанії.

Які ж принципи пообіцяла Microsoft: