Microsoft добавляет в приложение Xbox на ПК долгожданную функцию: что изменится

Xbox объединяет игровые библиотеки в одном приложении

Как сообщили в компании, участники программы Xbox Insider (PC Gaming Preview) первыми получат доступ к новой функции - единая библиотека игр появится в приложении Xbox на ПК и портативных устройствах, включая ROG Ally и ROG Ally X, которые выйдут скоро в продажу.

"Когда игрок устанавливает игру из поддерживаемого магазина, она автоматически появится в разделе "Моя библиотека" в приложении Xbox, а также в списке "Недавние" - запуск игр станет проще, чем когда-либо", - объясняет Маниша Оза, менеджер продукта Xbox.

Также пользователи смогут редактировать свою общую библиотеку, скрывая ненужные платформы или наоборот - добавляя предпочтительные. Пока речь идет только о Battle.net и Game Pass, но в Microsoft намекнули, что в будущем будет поддержка и других игровых платформ.

Новая стратегия Microsoft

Обновление пока доступно исключительно для участников программы Xbox Insider, которая является бесплатной и открытой для всех желающих протестировать новые функции.

Такой шаг со стороны Microsoft - часть более широкой стратегии, направленной на интеграцию игровых сервисов компании между ПК, консолями и портативными устройствами.

Учитывая недавнюю презентацию портативных приставок ROG Xbox Ally, стремление создать единую и удобную игровую среду выглядит вполне логичным.