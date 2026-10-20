Мичуринск в РФ атаковали дроны: горит Никольская ЛПДС

Никольская линейная производственно-диспетчерская станция, расположенная вблизи Мичуринска Тамбовской области, подверглась атаке в ночь на 20 октября. На обьекте вспыхнул пожар.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Никольская ЛПДС - это крупный объект нефтепроводной инфраструктуры России, который занимается приемом, хранением и перекачкой топлива по трубопроводам.

Местные пишут в пабликах, что в результате атаки на область станция попала под обстрел, якобы загорелся резервуар с дизелем.

При этом пока неясно, атака была осуществлена с помощью беспилотников или ракет, так как в официальных истониках ничего пока не сказано, в том числе в паблике губернатора региона Евгения Первышова.

На кадрах, снятых вблизи объекта, видно крупное пламя и многог густого черного дыма, который рассевается вверх в небо.