Мичуринск в РФ атаковали дроны: горит Никольская ЛПДС
Никольская линейная производственно-диспетчерская станция, расположенная вблизи Мичуринска Тамбовской области, подверглась атаке в ночь на 20 октября. На обьекте вспыхнул пожар.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Никольская ЛПДС - это крупный объект нефтепроводной инфраструктуры России, который занимается приемом, хранением и перекачкой топлива по трубопроводам.
Местные пишут в пабликах, что в результате атаки на область станция попала под обстрел, якобы загорелся резервуар с дизелем.
При этом пока неясно, атака была осуществлена с помощью беспилотников или ракет, так как в официальных истониках ничего пока не сказано, в том числе в паблике губернатора региона Евгения Первышова.
На кадрах, снятых вблизи объекта, видно крупное пламя и многог густого черного дыма, который рассевается вверх в небо.
Отметим, Никольская нефтеперекачивающая станция подвергается атаке не впервые. К примеру, в августе в этом году Силы беспилотных систем ВСУ подтвердили удар.
Также ранее украинские беспилотники поразили и другие российские объекты хранения горючего в Тамбовской области и Республике Адыгея.