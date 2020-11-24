Мічиган офіційно оголосив Байдена переможцем на виборах президента

Виборча комісія штату Мічиган затвердила перемогу на виборах президента США кандидата від демократів Джо Байдена. Він отримав у Мічигані 16 голосів вибірників.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними телеканалу, рішення комісії штату "майже знищило будь-який шлях" для чинного президента Дональда Трампа скасувати результати виборів шляхом судових розглядів.

За словами представника Байдена, демократ виграв вибори в штаті більш ніж зі 150 тис. голосів, що в 14 разів більше, ніж його суперник Дональд Трамп у 2016 році.

Передвиборчий штаб Трампа 4 листопада, посилаючись нібито на відсутність доступу до відстеження підрахунку голосів, зажадав зупинити його в трьох штатах: Джорджії, Мічигані та Пенсільванії.

Пізніше суди в Джорджії та Мічигані відмовили в задоволенні позову штабу Трампа. Однак 6 листопада в Джорджії все ж вирішили провести перерахунок голосів через незначний розрив між кандидатами. Перерахунок голосів в Джорджії підтвердив перемогу Байдена.

Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування.