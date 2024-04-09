ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мы не заинтересованы в дискуссиях с Россией, потому что она лжет о результатах разговоров, – глава МИД Франции

Вторник 09 апреля 2024 01:04
UA EN RU
Мы не заинтересованы в дискуссиях с Россией, потому что она лжет о результатах разговоров, – глава МИД Франции Фото: Глава МИД Франции Стефан Сежурное (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что после недавнего общения глав министерств обороны Франции и России Париж больше не заинтересован в "дискуссиях с российскими официальными лицами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

"Сегодня не в наших интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые пресс-релизы являются ложью", – заявил Сежурное в интервью France 24.

Заявление Шойгу после разговора с французским коллегой и реакция на него во Франции

Напомним, 3 апреля министр обороны Франции Себастьян Лекорню провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Этот разговор между главами ведомств стал первым с октября 2022 года.

В России после разговора заявили, что Париж якобы выразил готовность вести с Москвой диалог по Украине или обсуждать возможные мирные переговоры. Франция неофициально опровергла это заявление.

Кроме того, глава оборонного ведомства страны-агрессора, говоря о теракте в подмосковном "Крокус сити холл", сказал о том, что Украина "ничего не делает без одобрения своих западных кураторов", и добавил, что "мы надеемся, что к этому не причастны французские спецслужбы".

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что такие комментарии российской стороны "действительно были странными и угрожающими, что не является чем-то новым".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Российская Федерация Сергей Шойгу
NEWS
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
"Отсидеться не удастся". Павлюк призвал украинцев найти мужество вступить в ряды ВСУ
DAILY
Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Чеченский командир Муслим Мадиев: Если говорить с Россией, ее надо ставить на уровень ниже