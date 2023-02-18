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Мы ежедневно обыскиваем каждый уголок Земли, чтобы найти снаряды для Украины, - Блинкен

Фото: государственный секретарь Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами прилагают ежедневные усилия для того, чтобы найти или изготовить соответствующие боеприпасы для оружия, применяемого Украиной против агрессии РФ.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина, заявил в субботу во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я могу вам сказать, что почти каждый день мы обыскиваем каждый уголок Земли в поисках соответствующих боеприпасов для Украины", - отметил глава Госдепартамента США.

Он пояснил, что ВСУ в настоящее время имеют на вооружении разные типы систем вооружения, нуждающихся в различных ракетах, снарядах, минах и других боеприпасах.

"Украина имела собственные запасы, много оружия советских времен, в которых применяется один тип боеприпасов. Некоторые поставляемые в Украину системы НАТО используют другой тип", - отметил Блинкен, назвав это настоящим вызовом.

По его словам, запасы на складах помогающих Украине стран не учитывали таких потребностей. Теперь снова запущены линии по производству соответствующего вооружения и амуниции.

"Это делается не так, как щелкнуть выключателем. Это требует реальных усилий. На это нужно реальное время", - сказал глава Госдепартамента США.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были убиты и ранены 200 тысячроссийских военных.

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