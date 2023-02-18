Мы ежедневно обыскиваем каждый уголок Земли, чтобы найти снаряды для Украины, - Блинкен

"Я могу вам сказать, что почти каждый день мы обыскиваем каждый уголок Земли в поисках соответствующих боеприпасов для Украины", - отметил глава Госдепартамента США.

Он пояснил, что ВСУ в настоящее время имеют на вооружении разные типы систем вооружения, нуждающихся в различных ракетах, снарядах, минах и других боеприпасах.

"Украина имела собственные запасы, много оружия советских времен, в которых применяется один тип боеприпасов. Некоторые поставляемые в Украину системы НАТО используют другой тип", - отметил Блинкен, назвав это настоящим вызовом.

По его словам, запасы на складах помогающих Украине стран не учитывали таких потребностей. Теперь снова запущены линии по производству соответствующего вооружения и амуниции.

"Это делается не так, как щелкнуть выключателем. Это требует реальных усилий. На это нужно реальное время", - сказал глава Госдепартамента США.