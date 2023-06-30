"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны

Сон. Внезапный звук взрыва, несущий за собой оперативное пробуждение и поиск точки прилета. Здесь – разбитые окна, в соседнем доме не стало крыши, а еще и побратимов – "Росса" и "Зализного". Они в этот момент отдыхали после возвращения из задания. Утром побратимы говорили с ними, что завтра поедут в Краматорск поесть "праздничное блюдо" – суши. Сегодня слушают, как их родным сообщают страшную новость. Она накрывает все подразделение – трагический день для бригады.

Эта ночь возвращается в голову каждый раз, дорисовывая новые детали события. На месте "Росса" и "Зализного" могли быть другие. Эти мысли не покидают. Сон стал тревожным. Реакции на громкие звуки усилились. Состояние "готов к бою" не исчезает, а ощущение постоянной угрозы продолжается. Это обычное явление для военных в зоне боевых действий. Но не в мирной жизни, где достаточно грома с молнией, чтобы вернуться с головой на фронт.

Посттравматический синдром – это актуальное психологическое состояние украинцев в условиях войны. Он может быть как у военного, чаще сталкивающегося с опасностью, так и у гражданского, пережившего ракетный обстрел, оккупацию или плен – россияне за собой оставляют много следов. Впрочем, главный и самый важный момент ПТСР – это точный диагноз от специалиста и консультация с ним.

ПТСР часто приписывают "всем, кому не лень". Впрочем, он несет за собой определенные симптомы, с которыми следует обращаться к врачу. И дальше специалист устанавливает диагноз и начинает работать не только с пострадавшим, но и с его близкими. Лечение или хотя бы ослабление ПТСР зависит от понимания себя, поддержки семьи и окружающих. Украинский социум должен готовиться к возвращению защитников и главное: принимать эти возвращения, учитывая новое мировосприятие воинов.

"Я в мирном городе, а мозг еще на боевой позиции"

На фронте есть чувство команды и родства: вы в одинаковых условиях и выполняете задачу. Понятно, где враг, а где твой друг, рассказывает военнослужащий Георгий, вернувшийся из зоны боевых действий после ранения. Проходя сегодня реабилитацию в мирном городе, он рассказывает о том, как живет между двумя реальностями: войной и тылом.

"Гражданская жизнь далека от войны. Здесь все остается таким, как и перед полномасштабной: люди живут, гуляют, радуются, пока мы воюем... Мы в принципе ради этого и воюем. Но немного тяжело с пониманием к нам, потому что они не видят жизнь нашими глазами", – поделился он.

Среди военных появилось мнение, что февральское состояние общества, когда украинцы были готовы носить военных на руках, развеялось. Им кажется, что, несмотря на тяжелые бои на фронте, люди привыкают к войне и смотрят на нее через экран своего гаджета, как на реалити-шоу, время от времени наблюдая полеты ракет над мирной территорией.

Фото: военные возвращаются с войны (GettyImages)

Георгий подметил, что на прощание с погибшими воинами ходят все меньше людей. Тем временем новости в соцсетях о массовых гуляниях на курортах только усиляют непонимание. Для каждого бойца важна память о погибших побратимах, поэтому они ожидают, что общество будет понимать эту цену.

После физической реабилитации Георгий начал свой путь "возвращения" в психологическом направлении. С фронта он привез проблемы со сном и тревожность. Он может резко остановиться среди людей из-за дискомфорта толпы и громкой музыки, или внимательнее наблюдать за гражданами, которые ходят рядом. Некоторые люди из окружения отсеклись, потому что он может эмоционально отреагировать на слова о войне или политических новостях. Военный замкнулся в себе, думая, что никто не поймет.

"Сейчас работаю со специалистом о пережитых моментах для того, чтобы спать спокойно. Ведь я здесь, а мозг еще там, где-то на позиции. Немножко помогают разговоры. Возвращаемся в боевые моменты и в деталях разбираем, что происходило и что все было сделано правильно", – рассказал он.

Как объяснил изданию психотерапевт и соавтор пособия "Как ты?" Антон Семенов, бойцы возвращаются со сложным опытом, обычно большей частью еще не осмысленным. Это уменьшает их адаптацию, но в этот момент они сталкиваются с большим вызовом в виде необходимости адаптироваться к мирной жизни.

"В этом и есть проблема: с одной стороны, им нужно наконец-то отрефлексировать свой опыт, а с другой стороны – нужно адаптироваться к новым обстоятельствам, отношениям, порядкам, к новому образу организации жизни", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

"Я учусь слушать и принимать своего мужа"

Разведчик Александр, получивший травму в ходе боевых действий на Лиманском направлении, некоторое время находился в военном госпитале, который по атмосфере где-то между "фронтом и тылом". По этому главное столкновение со старой новой реальностью у него произошло после выписки.

"Я тяжело реагирую на крики, громкую музыку. Когда рядом проезжает мотоцикл, этот звук меня возвращает на фронт. Сразу включается реакция, что нужно себя защитить", - объясняет он.

Ключевую роль в его возвращении играет жена, которая "старается принимать нового Сашу, который прошел ад". Женщина не расспрашивает мужчину о том, что там было, но слушает все, чем он готов поделиться. Говорит, что сначала общалась на эту тему с психологом, который ей посоветовал не давить на мужа и запастись терпением.

"Да, мне важно, что Саша жив. Что он рядом сейчас. Я понимаю, что теперь заново узнаем друг о друге. Что, например, хочет больше помолчать, у него своя реакция на какой-то звук или вопрос от друзей, которых интересует "что там на фронте". Он привыкает к нашей жизни. В этот момент я хочу быть просто рядом, и проходить вместе с ним этот путь", - поделилась женщина с изданием.

Фото: военный в боевых условиях (Getty Images)

Именно вопрос о "скорейшем наступлении" или количестве убитых россиян считаются наиболее неуместными для военных. Они только вырвались из тех условий, им важно отдохнуть, а эти вопросы возвращают обратно. Человек снова испытывает эти ощущения, возвращается в стрессовую ситуацию.

На подсознательном уровне военные надеются, что в гражданской жизни их будут так же понимать, как и в окружении побратимов. Но сталкиваются с противоположным, поэтому со временем хотят дистанцироваться от всех и быстрее вернуться "туда, где понимают".

Как объяснил эксперт, с психологической точки зрения при возвращении ветерана нужно теплое и дружеское отношение. Это может дать только общество, поддерживающее и понимающее его ценности.

"Я думаю, и мировой опыт подкрепляет эту мысль, что государству следует сосредоточиться на медицинской и финансовой помощи, а также физической реабилитации. А психологическую поддержку ветеранов следует взять на себя всем нам, каждому украинцу", – считает Семенов.

Полномасштабность вторжения в 2022 году также полномасштабно объединила граждан на фоне внешней угрозы и отношения к единым защитникам - воинам. Ситуация в городах стабилизировалась, поэтому общество должно искать ресурсы, чтобы стабилизировать состояние военных, которые возвращаются из боевых действий.

Во время службы у бойцов ограничены социальные связи, ограничен горизонт планирования, а по возвращении они вынуждены постоянно принимать много мелких решений и выполнять гораздо больше разнообразных задач одновременно. Это создает для них дополнительные сложности, кроме тех, что случаются и в жизни гражданских людей.

Как говорят психологи, государству нужно проводить образовательную работу по объяснению сложностей и особенностей процесса адаптации ветерана, а также посредством совместного общественного опыта выработать универсальные алгоритмы и принципы такой адаптации, которым обучать и готовиться массово их применять. Например, проводить общественные обсуждения темы войны, создавать платформы для показа фильмов и фото с фронта, проводить лекции и опросы среди военных на тему болевых точек в социальной жизни.

Фото: военные нуждаются в поддержке общества (facebook com NGUmainpage)

Сейчас существуют военные реабилитационные центры для работы с бойцами. Государство выделило 540 млн грн на этот год для выполнения программ Министерства по делам ветеранов по психологической реабилитации, профессиональной адаптации, санаторно-курортному лечению военных.

Также работает Реестр услуг по психологической реабилитации для ветеранов и их семей. Так, специалисты в области психологического здоровья, желающие заниматься реабилитацией военных, могут подавать заявления в электронной форме. Кроме того, правительство готовит проект "Переход", предусматривающий создание системы перехода ветерана от военной службы к гражданской жизни.

То есть государство в этом направлении ведет работу, которая могла бы улучшить жизнь военных в гражданской жизни. Другой вопрос – готовы ли они к этому обращаться. И готово ли общество участвовать в таких мероприятиях, чтобы понимать хотя бы базовые реакции и потребности воинов по возвращении.

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За словами "возвращайтесь живыми" стоит больше, чем просьба выжить. Общество должно принимать бойцов, давая им шанс быть другими, а государство – готовить проекты психологического возвращения воинов. Они нас каждый день спасают на войне, теперь нужно спасти их от этой войны.