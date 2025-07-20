"Мы не получили ответа": Алиев пригрозил России иском из-за катастрофы самолета AZAL

Так, Азербайджан не получил никакого официального ответа от России относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190 компании AZAL, произошедшей в декабре 2024 года вблизи города Актау в Казахстане, хотя с момента трагедии прошло более семи месяцев.

Как отметил Ильхам Алиев, в Азербайджане имеют доказательства обстоятельств инцидента и уверены, что российская сторона также знакома с реальными событиями.

Президент Азербайджана решительно отверг версию об ударе украинским дроном, которую неофициально пытались продвигать в информационном пространстве.

"Идея об украинском дроне - это история для детского сада. Самолет был атакован дважды. Воздушное пространство РФ не было перекрыто до момента удара - это еще одно доказательство ответственности", - отметил он.

Азербайджанский лидер сообщил, что сейчас готовится международное юридическое досье для подачи в судебные инстанции. Предупреждена также российская сторона о возможных правовых последствиях.

"Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать ответственность за катастрофу, наказать виновных, выплатить компенсации семьям пострадавших и компании AZAL. Но мы не получили ничего, кроме формальных отписок", - подчеркнул Алиев.