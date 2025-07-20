"Мы не получили ответа": Алиев пригрозил России иском из-за катастрофы самолета AZAL

Так, Азербайджан не получил никакого официального ответа от России относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190 компании AZAL, произошедшей в декабре 2024 года вблизи города Актау в Казахстане, хотя с момента трагедии прошло более семи месяцев.
Как отметил Ильхам Алиев, в Азербайджане имеют доказательства обстоятельств инцидента и уверены, что российская сторона также знакома с реальными событиями.
Президент Азербайджана решительно отверг версию об ударе украинским дроном, которую неофициально пытались продвигать в информационном пространстве.
"Идея об украинском дроне - это история для детского сада. Самолет был атакован дважды. Воздушное пространство РФ не было перекрыто до момента удара - это еще одно доказательство ответственности", - отметил он.
Азербайджанский лидер сообщил, что сейчас готовится международное юридическое досье для подачи в судебные инстанции. Предупреждена также российская сторона о возможных правовых последствиях.
"Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать ответственность за катастрофу, наказать виновных, выплатить компенсации семьям пострадавших и компании AZAL. Но мы не получили ничего, кроме формальных отписок", - подчеркнул Алиев.
Президент также сообщил, что пилотам удалось спасти самолет, несмотря на серьезные повреждения фюзеляжа. На борту находились двое раненых, которые получили осколочные ранения.
Несмотря на возможную длительность процесса, Азербайджан настроен добиться справедливости.
В Баку понимают, что процесс может затянуться на годы, однако готовы ждать столько, сколько потребуется - даже десятилетия, как это было в деле малайзийского Boeing, сбитого российскими военными над Донбассом в 2014 году.
"Мы не забудем и не простим. Мы готовы ждать десять лет, но правда должна быть установлена, а виновные - наказаны", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Президент также отметил, что затягивание расследования и молчание Кремля вредит двусторонним отношениям между Азербайджаном и Россией, оставляя ситуацию в подвешенном состоянии.