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У нас есть "план Б" на случай сложностей с поддержкой от партнеров, - НБУ

Украина, Суббота 06 января 2024 22:09
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У нас есть "план Б" на случай сложностей с поддержкой от партнеров, - НБУ Фото: глава НБУ Андрей Пышный (facebook.com NationalBankOfUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Определенный период времени Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников, однако НБУ имеет план "Б".

Об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

На фоне проблем с предоставлением финансовой помощи от партнеров, глава НБУ пояснил, что волноваться еще не стоит.

"Мы остаемся оптимистичными - понимаем, что определенный период времени Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников", - сказал Пышный.

Он пояснил, что в 2023 году Украина возобновила функционирование внутреннего долгового рынка - и это, по его словам, очень положительный момент.

"В совокупности с другими мерами это дает нам возможность говорить, что мы имеем "план Б", - сказал глава НБУ.

Ситуация с помощью США для Украины

Ранее в Белом доме заявили, что у Штатов больше нет средств, чтобы предоставлять Украине новые пакеты военной помощи. По словам координатора Совета нацбезопасности Джона Кирби, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи в сфере безопасности, на который "у нас есть полномочия по средствам".

Напомним, в конце 2023 года Конгресс не смог одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение более 100 млрд. долларов на нужды национальной безопасности, которые предусматривали более 60 млрд. долларов Украины.

Главным камнем преткновения стали республиканцы, отказывавшиеся поддерживать инициативу. Они требуют, чтобы Белый дом внес в свой запрос их предложения по усилению безопасности границ.

Международные резервы Украины

Напомним, ранее мы писали, что международные резервы Украины за 2023 год выросли на 42,2% или на 12,013 млрд долларов до 40,508 млрд долларов.

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