"Мы готовы": Зеленский заявил, что Украина и США должны подписать договор по ископаемым

Такое заявление украинский президент сделал после спора с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.

"Мы готовы к этому", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о соглашении о "редкоземах", подписание которого хоть и ожидалось во время визита президента в Вашингтон, однако в конце концов было отменено.

"Это будет первый шаг к гарантиям безопасности", - сказал он в интервью FOX News.

Также Зеленский ответил, сможет ли Украина продержаться без помощи США

"Это будет трудно для нас, без вашей поддержки, но мы не можем терять наши ценности", - сказал глава государства.

Говоря о следующих шагах, Зеленский рассказал, что США "хотели это соглашение (об ископаемых), мы не против этого соглашения, но мы хотим понимать, какое место гарантии безопасности займут в этом соглашении""

Также он высказался о том, когда может быть подписано соглашение.

"Я думаю, что министры должны подписать это соглашение, я не знаю, когда они это сделают. Это зависит от американской стороны", - констатировал президент Украины.

Зеленский досрочно выехал из Белого дома

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с президентом США в Белом доме. Во время общения с журналистами между двумя лидерами начался спор. Трамп быстро вышел из себя и повысил тон. Он обвинял Зеленского в отсутствии благодарности за помощь.

Также американский лидер поставил ультиматум перед президентом Украины. Он требовал, чтобы Зеленский согласился на мирное соглашение, иначе США не будут участвовать в мирных процессах.

После такой перепалки Зеленский преждевременно уехал из Белого дома. При этом было отменено подписание соглашения о полезных ископаемых.

Подробно о встрече Зеленского и Трампа - в материале РБК-Украина.