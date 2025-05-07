"Мы хорошенько их набили": как освобождение Змеиного сломало планы РФ в Черном море

Первая десантная операция на острове Змеиный изменила ход событий в Черном море. Украинские спецназовцы нанесли оккупантам мощный удар и доказали, что врага можно выбить даже с самых укрепленных позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Три года назад, а именно 7 мая 2022 года, спецназовцы ГУР МО Украины и бойцы Центра специальных операций "А" СБУ при поддержке при поддержке Военно-морских сил Украины провели операцию по высадке десанта на острове Змеиный.

Захват Змеиного позволял российским оккупантам контролировать северо-западную часть Черного моря, создавал угрозу проведения десантной операции на украинское побережье и ограничивал работу украинских портов.

Первый штурм на Змеиный

Для вытеснения оккупантов с острова, украинская военная разведка в сотрудничестве с СБУ подготовила неожиданную для врага десантную операцию с использованием катеров и вертолетов армейской авиации.

"Противник понимал, что мы хотим это сделать, но сама высадка и атака стала для него потрясением. Они этого не ожидали, а мы еще и изрядно их там набили", - говорит Шаман, командир спецподразделения ГУР, который участвовал в операции на Змеином.

Бой за остров продолжался большую часть дня, оккупантам пришлось привлекать авиацию и резервы. В конце концов украинские силы вернулись на исходные позиции, но первый штурм доказал, что остров можно освободить.

"Мы очень сильно обогатили свой опыт, особенно действиями на этом острове. Как во время его захвата, так и после освобождения, когда пришлось осваивать трофейную технику, которую россияне там оставили", - отметил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Плюсы от освобождения Змеиного

По данным ГУР, благодаря освобождению Змеиного Украина восстановила контроль над критическими для экспорта морскими маршрутами.

"Там до последнего находился отряд спецназначения российской армии, который делал все, чтобы блокировать судоходство в регионе. Теперь этого не будет", - подчеркнул Кирилл Буданов.

Освобождение Змеиного стало также ключевым фактором для работы "зернового коридора", который стал жизненно важным для поддержания украинской экономики и мировой продовольственной безопасности.

В целом десантная операция спецназовцев стала частью более широкой кампании за контроль над Черным морем.

"Она показала решимость Украины действовать даже в сложных условиях и стала основой для дальнейших успехов по разгрому корабельного состава черноморского флота РФ", - добавили в ГУР.