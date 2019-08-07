МХП запустив ще один екопроект з виробництва біопалива

На базі підприємства "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів" (МЗВКК), яке входить в агропромисловий холдинг МХП, стартував проект з виробництва відновлювальних джерел енергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію компанії.

Наголошується, що завод впровадив технологію переробки відходів зернового виробництва в спеціальні паливні брикети (пелети), які можна використовувати в твердопаливних котлах. Виробнича потужність становить 500 брикетів на годину. Для виробництва вибрали вітчизняне обладнання.

В МХП підкреслюють позитивний екологічний ефект від запуску нового виробництва.

"Наше підприємство вирішує важливе екологічне питання – відчутно знижує відхідність виробництва, витрати на транспортування цих відходів і кількість захоронень на полігонах. Власне, значно знижується і навантаження на ці полігони. Фактично відходи залишають територію підприємства у вигляді готової продукції, яка сьогодні дуже затребувана, в тому числі і на українському ринку. Твердопаливних котлів в наших містах з'являється все більше", – прокоментували на підприємстві.

Як відомо, в останні кілька років тверде паливо (в тому числі, різні види пелет) розглядаються в якості гідної альтернативи природному газу для опалення житлових і нежитлових приміщень. Популярності такий спосіб опалення почав набирати після значного підвищення цін на "блакитне" паливо.

При цьому, за інформацією МХП, в процесі згоряння пелети з відходів зернового виробництва виділяють в атмосферу значно менше шкідливих речовин, ніж аналогічні традиційні види палива. Одночасно з цим їх енергоефективність вища ніж, наприклад, дерев'яних. Це підтверджено дослідженнями, проведеними в Інституті вугілля.

Зокрема, тепловіддача одного кілограма органічних паливних брикетів становить близько 4 тис. ккал. У випадку з дерев'яним паливом цей показник не перевищує 3,7 ккал/кг, хоча обходиться значно дорожче.

Загалом, за даними компанії, агропромисловий холдинг "Миронівський хлібопродукт" (найбільший постачальник м'яса курки в Європу) за останні три роки вклав у великі екологічні проекти майже 1 млрд грн. Капітальні інвестиції склали 826 млн грн з яких більша частина (781 млн грн.) пішла на розробку і запуск новітніх біогазових станцій.

Ще 40,5 млн грн інвестовано в цеху по утилізації побічних продуктів виробництва. У 4 млн грн обійшлася капітальна модернізація очисних споруд. Також в штаті агрохолдингу є 15 сертифікованих екологів, які працюють на попередження потенційних загроз.

Зокрема, МХП на базі підприємства "Оріль-Лідер" в Дніпропетровській області запустив біогазову установку, яка виробляє 5,5 МВт електрики (у проект залучено 15 млн євро кредиту ЄБРР). Для виробництва біогазу, на якому вона працює, використовується суміш посліду з підстилкою, стічні води і силос.

Другий біогазовий комплекс, сумарною потужністю 24 МВт, зараз будується на базі "Вінницької птахофабрики". Планується, що він стане найпотужнішим серед аналогічних проектів в Європі.