У МХП розповіли про ефективність системи моніторингу емоційних станів співробітників

Розроблена агрохолдингом МХП Юрія Косюка система моніторингу емоційних станів співробітників довела свою ефективність, компанія планує впроваджувати її далі. Про це на VI Форумі "Диригенти змін" розповіла директор Департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Система підтверджує, що співробітник максимально ефективний тоді, коли йому самому подобається те, що він робить", - підкреслила вона.

Цей проект в компанії почали впроваджувати у вересні минулого року. З початку 2019 року вже було 70 співробітників-волонтерів, а з літа системою почали користуватися близько 350 осіб з центрального офісу. До кінця року планується її розширення на регіональний рівень, тоді системою буде охоплено 2500 осіб.

За словами Прожогіної, технічно система моніторингу працює наступним чином: встановлені в офісі камери раз в 30 секунд роблять фотографії особи співробітників. Далі алгоритми штучного інтелекту визначають, в якому емоційному стані знаходиться людина в конкретний момент. Це відбувається за формулами, прописаними групою психологів МХП і на основі даних міжнародного дослідницького інституту Behavioural Science Institute.

Таким чином, система формує емоційні портрети співробітників, які потім порівнюють з показниками їх ефективності.

"На основі цього можна зрозуміти, коли співробітнику цікаво те, чим він займається, коли він виконує суто рутинну роботу, коли йому нудно, а що його мотивує. Людина зробила вибір, а система підтвердила правильність цього вибору. Тому що фіксувала максимальну ефективність саме в ті моменти, коли працівник виконував функції, на користь яких згодом і був зроблений вибір, відбулося горизонтальне переміщення", - розповіла топ-менеджер МХП.

Виходячи з цих даних, компанія може приймати кадрові рішення, зокрема, запропонувати співробітникові перейти на нову ділянку роботи, якщо його функціонал не влаштовує і не викликає інтересу. Тим самим цінних співробітників можна, зокрема, стримати від звільнення.

За її словами, МХП зараз збільшує команду корпоративних психологів, оскільки система моніторингу емоцій викликає дуже великий інтерес у співробітників компанії. І кожен сам має доступ до всіх зібраних про нього даних в онлайн-режимі за останній тиждень, місяць чи весь час моніторингу.

"Технології виробництва в нашому бізнесі, як і в інших великих агрокомпаніях, приблизно однакові. Тому нові позиції компанії досягаються, багато в чому, завдяки тому, які умови і можливості компанія створює для працівників, чи вони щасливі в процесі своєї роботи, і в сукупності це може впливати на зростання виробничих результатів і продуктивності компанії", - резюмувала Прожогіна.