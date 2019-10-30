Миронівський хлібопродукт Косюка: іновації, високі зарплати і мільярди податків

Фото: Миронівський хлібопродукт (facebook.com/mhp)

Група компаній "Миронівський хлібопродукт" являє собою вертикально-інтегровану структуру бізнесу

"Миронівський хлібопродукт" (МХП) - агропромисловий комплекс, головні виробничі потужності якого розташовані на території України.

МХП є лідером у галузях птахівництва, тваринництва, м'ясопереробки, вирощування зернових культур і виробництва добрив. Підприємства холдингу виробляють і реалізують продукцію під марками "Наша Ряба", "Легко!", "Бащинський" та ін.

Земельний банк МХП - один з найбільших в Україні (370 тис. га). Виробничі активи розташовані на Балканах, в Нідерландах, Словаччині.

Засновник "Миронівського хлібопродукту" і власник контрольного пакета акцій - український підприємець Юрій Анатолійович Косюк.

Історія МХП

Структура виробництва

Птахівництво "Миронівського хлібопродукту"

Рослинництво МХП

Тваринництво "Миронівського хлібопродукту"

Біогазовий комплекс МХП

Історія МХП

ВАТ "Миронівський завод по виробництву круп і комбікормів" - перше підприємство, яке увійшло до складу майбутнього міжнародного холдингу. Завод в Миронівці Київської області Юрій Косюк придбав у 1998 році. За короткий час компанії вдалося стати провідним зернотрейдером в країні.

Виробництво курячого м'яса почалося після модернізації птахофабрики "Перемога" у Черкаській області в 1999-му, а через три роки на український ринок вийшов бренд "Наша Ряба". Під цією торговою маркою МХП запустив продаж охолодженого м'яса птиці у всіх регіонах України.

Поштовх до активного розвитку холдингу дало отримання кредиту від Міжнародного інвестиційного холдингу. Інвестиційні кошти були спрямовані на модернізацію і збільшення виробничих потужностей комплексу.

У період з 2003 по 2006 рік були освоєні нові напрямки діяльності: вирощування соняшнику, кукурудзи, ріпаку та інших зернових, виробництво рослинного масла і протеїну для комбікормів, розведення великої рогатої худоби і м'ясопереробка, випуск ковбасних виробів та м'ясних напівфабрикатів.

Крім того, для забезпечення будівельними матеріалами при зведенні сільськогосподарських приміщень у 2005 році МХП викупив "Завод залізобетонних виробів" в Черкасах.

У 2008 році "Миронівський хлібопродукт" розмістив свої акції на Лондонській фондовій біржі (на той момент перша аграрна компанія України).

Навесні 2009 року був проведений рестайлінг бренду "Наша Ряба". Торгова мережа розширилась до більше ніж 2000 фірмових точок продажу в різних регіонах країни.

Істотне нарощування потужностей по виробництву м'яса птиці сталося після запуску Миронівської птахофабрики в 2010 році і введення в експлуатацію першої черги Вінницької птахофабрики в 2014-му.

За підсумками 2018 року, за десятиліття холдингу вдалося потроїти обсяг випущеної продукції до 600 тис. тонн. Завдяки запуску другої черги Вінницької птахофабрики, до 2021 року виробничі обсяги планово зростуть ще на 260 тис. тонн.

У зв'язку з отриманням Україною права на реалізацію м'яса птиці в країнах Європейського Союзу, підприємства МХП з 2012 року почали виробництво на експорт. Продукція відповідає міжнародним стандартам біобезпеки FSSC 22000, ISO 22000 і BRC Food. Охолоджене куряче м'ясо "Наша Ряба" випускається з відміткою Halal.

Дистриб'юторські представництва холдингу були відкриті в Північній Африці, Близькому Сході в 2016 році. В цей же час запущено м'ясопереробне виробництво в Нідерландах. У 2017-му введено в експлуатацію завод у Словаччині.

Будівництво біогазового комплексу "Біогаз Ладижин" було розпочато на базі Вінницької птахофабрики в 2017-м. Через рік була запущена перша черга станції по переробці курячого посліду потужністю 10 МВт.

В 2019 році МХП придбав контрольний пакет акцій холдингу Perutnina Ptu - найбільшого виробника м'яса курки та індички в Південно-Східній Європі. Виробничі потужності розташовані в Хорватії, Боснії і Герцеговині, Словенії.

Структура виробництва

Група компаній "Миронівський хлібопродукт" являє собою вертикально-інтегровану структуру бізнесу. Підприємства холдингу здійснюють повний цикл виробництва м'яса птиці, рослинництва, виробництва добрив, вирощування та переробки м'яса великої рогатої худоби.

Холдинг самостійно забезпечує себе зерновими культурами кормів для птиці і поголів'ям худоби. Насіння соняшнику переробляються в масло і рослинний протеїн корму на маслопрессовом заводі МХП. Курячий послід та інші відходи є сировиною для виробництва біопалива, постачає енергією птахофабрики, заводи комбікормів елеватори МХП.

В структуру "Миронівського хлібопродукту" входить дистрибуційна мережа. Продукція на реалізацію оперативно доставляється вантажівками-рефрижераторами. Завдяки чому, охолоджене м'ясо птиці "Наша Ряба" надходить у продаж не пізніше доби після забою.

Будівельні конструкції, необхідні для зведення нових потужностей холдингу, пташників та інших сельхозпостроек виробляються на власному заводі залізобетонних конструкцій.

Площа земельного фонду агропромислового холдингу досягає 370 тисяч гектар. До складу МХП входить 30 підприємств. Продукція реалізується у всіх регіонах України і експортується у 80 країн світу.

"Миронівський хлібопродукт" є великим роботодавцем. На виробництвах групи компаній зайнято близько 28 тис. осіб. Крім того, регулярно з'являються вакансії для молодих фахівців. В рамках програми "МХП Старт" випускники можуть пройти практику та стажування на виробничих потужностях комплексу з подальшим працевлаштуванням.

МХП бере активну участь у модернізації аграрної та сільськогосподарської галузі, також сприяє реалізації інфраструктурних та різних соціальних проектів.

"Миронівський хлібопродукт" пропонує співпрацю постачальникам на відкритих конкурентних умовах. Компанії групи МХП закупівлі проводять через тендер. Торги здійснюються в електронному вигляді на порталі агрохолдингу. Для участі в тендерах постачальнику необхідно попередньо пройти акредитацію.

Контрольний пакет акцій ПРАТ "Миронівський хлібопродукт" (66%) належить Юрію Косюку, він же займає посаду головного виконавчого директора компанії. Український бізнесмен (станом на 1,222 млрд доларів на 2019 рік) знаходиться на 7 сходинці топ-100 найбагатших українців, за версією видання "Кореспондент".

В раду директорів МХП також входять міжнародні інвестори.

Птахівництво МХП

Близько половини обсягу м'яса птиці на українському ринку займає продукція "Миронівського хлібопродукту". Галузь птахівництва холдингу представлена такими підприємствами:

дві фабрики Черкаській та Київській областях з вирощування батьківського поголів'я та інкубаційних яєць;

виробництво курячого м'яса ("Вінницька птахофабрика", "Миронівська птахофабрика", "Орель-Лідер").

Охолоджене і заморожене м'ясо птиці реалізується під торговими марками "Наша Ряба" (з 2002 року), "Qualiko", "Ukrainian Chicken". Продукція має міжнародні сертифікати якості та експортується в ЄС, Азію, Африку, Близький Схід.

Рослинництво "Миронівського хлібопродукту"

Земельний фонд МХП розташований в декількох регіонах України (Дніпропетровська, Вінницька, Сумська, Київська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська та ін. області).

Серед вирощуваних агрокультур: кукурудза, соняшник, ріпак, пшениця, соя, сорго.

На Миронівському маслопрессовом заводі використовується технологія отримання рослинного білка з насіння соняшнику (поживний елемент у складі корму для птиці).

Урожай зерна не тільки є сировиною для комбікормового виробництва, але також реалізується під торговими марками "Зернопродукт МХП", "Агрофорт", "НВФ Урожай" та ін. На зернові культури МХП ціни публікуються у відкритому доступі на сайті компанії.

Тваринництво МХП

В структуру агропромислового комплексу входять тваринницькі підприємства (вирощування великої рогатої худоби) і м'ясопереробні виробництва.

На племінному заводі у Волинській області (ТОВ "Баффало") здійснюється розведення таких порід корів і биків, як абердин-ангусский, шароле, симентал, волинський м'ясної.

Ковбасні вироби, копченості та м'ясні делікатеси випускаються на підприємствах групи: "Український бекон" в Донецькій області (бренди "Бащинський", "Європродукт") та Миронівському м'ясопереробному заводі "Легко" в Київській області (торгові марки "Легко!", "Бащинський", "Ситні", "Qualiko").

Біогазовий комплекс "Миронівського хлібопродукту"

На підприємствах холдингу використовуються сучасні енергозберігаючі технології та джерела альтернативної енергії.

З 2012 року на фабриці МХП "Оріль-Лідер" запущена станція по виробництву біогазового палива на 5 МВт. Вона працює на відходах птахівництва і курячому посліді.

У 2018-му розпочато експлуатацію першої черги біогазового комплексу у Вінницькій області потужністю 10 МВт. Крім виробництва електроенергії для забезпечення власних потреб, також передбачається виготовлення органічних добрив. Вихід на повну потужність 20 МВт планується в 2020 році.