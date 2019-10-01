У МХП продовжили соцпроект для вихованців дитбудинків та інтернатів

До нового навчального року волонтери МХП разом з координаторами detdom.info запускають другу хвилю проекту "Штурмани". Проект покликаний сприяти соціалізації, профорієнтації та подальшому працевлаштуванню вихованців дитячих будинків та інтернатів для сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, повідомили РБК-Україна в прес-службі компанії.

Друга хвиля проекту "Штурмани", в якій задіяні 75 волонтерів з 9 підприємств агрохолдингу, охопить п'ять шкіл-інтернатів у Львівській, Тернопільській, Черкаській та Вінницькій областях.

Мета даної соціальної ініціативи – допомогти підліткам адаптуватися до майбутньої самостійного життя: обрати професію, отримати освіту, знайти роботу. Підшефними волонтерів проекту стали вже близько 300 дітей.

"На відміну від багатьох волонтерів, меценатів і компаній, МХП руйнує стереотип "турботи", яку часто вимірюють грошовою допомогою дитячим будинкам або подарунками до свят. Наш проект "Штурмани" ставить більш серйозні і стратегічні завдання — дати вихованцям дитячих будинків та шкіл-інтернатів майбутнє, допомогти влаштуватися у дорослому самостійному житты. МХП планує залучити до проекту всі підприємства Групи в регіонах своєї присутності, щоб допомогти дітям соціалізуватися, побачити можливості та знайти своє місце", — говорить директор департаменту управління персоналом та комунікацій МХП Ксенія Прожогіна.

Волонтери проекту "Штурмани" відвідують школи-інтернати в регіонах, де розміщені підприємства МХП, проводять з дітьми час, грають, навчають фінансовій грамотності та ведення домашнього господарства, налагодження дружніх стосунків, а також допомагають у профорієнтації та виборі майбутньої професії.

"Не секрет, що дітям, позбавленим батьківської любові та опіки, значно важче інтегруватися в суспільство і знайти в ньому своє місце. У них часто немає можливості отримати пораду, перейняти досвід і просто поспілкуватися. Волонтери нашого проекту "Штурмани" стали для цих хлопців справжніми провідниками у доросле життя — світле і успішне. МХП допомагає вихованцям дитячих будинків отримати спеціалізовану освіту і в подальшому працевлаштуватися", — розповіла про цілі проекту керівник напрямку "Корпоративна соціальна відповідальність" холдингу МХП Вікторія Нагірняк.