МХП визнали одним з найбільш привабливих роботодавців українського агросектору

МХП увійшов у галузевій топ-10 кращих роботодавців країни

Агроиндустриальный холдинг МХП по итогам опроса соискателей и ведущих экспертов, проведенного международным кадровым порталом "HeadHunter Украина", вошел в отраслевой ТОП-10 лучших работодателей страны 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

В рамках этого исследования организаторы изучили мнение респондентов, чтобы определить, что ценят соискатели в работодателе, на что обращают внимание при выборе компании, и кто из работодателей является самым привлекательным на рынке труда. Учитывались мнения как тех, кто ищет работу, так и экспертов в соотношении веса оценки 60/40.

Как отмечает HeadHunter, при оценке работодателей эксперты учитывали прозрачность и социальную ответственность бизнеса, уровень зрелости HR-функции в компании, развитость системы обучения и корпоративной культуры, репутацию работодателя, социальные гарантии для сотрудников, заботу работодателя о сотрудниках, их вовлеченность в бизнес.

В свою очередь, соискатели отмечают, что при выборе компании-работодателя обращают внимание на стабильность компании, корпоративную культуру и социальную ответственность, размещение офиса, ценят наличие иностранных инвестиций или международного капитала, учитывают отчеты, отзывы и комментарии о компании в открытых источниках, принимают во внимание отраслевую принадлежность компании.

Ранее международный кадровый портал "HeadHunter Украина" отметил программу "МХП СТАРТ" специальной наградой "За весомый вклад в развитие HR-брендинга в Украине" в рамках профессиональной премии "HR-бренд Украина 2018".

Инновационная система стратегического кадрового менеджмента МХП обеспечивает холдингу лидерские позиции и в других профессиональных рейтингах. Четыре номинации национального рейтинга "Бизнес HReformation 2018. Лучшие работодатели Украины" за разработку и внедрение передовых инновационных практик в сфере развития и управления персоналом, формирование лучшего корпоративного HR-подразделения, а также лучшие стратегии и опыт в сфере HR-брендинга.

В большинстве номинаций рейтинга лучших работодателей МХП — единственная компания, представляющая украинский аграрный сектор, наряду с такими международными флагманами бизнеса как Ernst&Young, Deloitte, Procter&Gamble, Microsoft, Metro. Рекламная кампания социальной миссии программы "МХП СТАРТ" — финалист номинации "Корпоративная репутация" престижной международной премии в отрасли рекламы и брендинга "EffieAwardsUkraine2018".

МХП — вертикально интегрированный лидер украинского аграрного производства с европейским акционерным капиталом и зарубежными производственными активами, работающий в отраслях птицеводства, растениеводства, зернопереработки, производства комбикормов, мясопереработки и животноводства. МХП — один из крупнейших национальных налогоплательщиков и работодателей.

Свыше 30 предприятий холдинга содействуют развитию 14 регионов присутствия и обеспечивают занятость свыше 28 тысяч людей. Один из крупнейших национальных провайдеров проектов в сфере корпоративной социальной ответственности.

По итогам 2018 года МХП инвестировал в развитие социальных и инфраструктурных проектов для развития общин и территорий присутствия свыше 200 млн грн. Продукция МХП представлена на рынках 80 стран мира. Зарубежные производственные активы холдинга представлены предприятиями в Нидерландах и Словакии.

15 мая 2008 года МХП стал первой украинской аграрной компанией, которая привлекла иностранный акционерный капитал в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже. Акции МХП торгуются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов — Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк и ведущие европейские институциональные инвесторы.