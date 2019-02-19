МХП визнали одним з найбільш привабливих роботодавців українського агросектору

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МХП увійшов у галузевій топ-10 кращих роботодавців країни

Агроіндустріальний холдинг МХП за підсумками опитування шукачів та провідних експертів, проведеного міжнародним кадровим порталом "HeadHunter Україна", увійшов у галузевій ТОП-10 кращих роботодавців країни 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна.

У рамках цього дослідження організатори вивчили думку респондентів, щоб визначити, що цінують шукачі роботодавця, на що звертають увагу при виборі компанії, і хто з роботодавців є найбільш привабливим на ринку праці. Враховувалися думки як тих, хто шукає роботу, так і експертів у співвідношенні ваги оцінки 60/40.

Як зазначає HeadHunter, при оцінці роботодавців експерти враховували прозорість і соціальну відповідальність бізнесу, рівень зрілості HR-функції в компанії, розвиненість системи навчання і корпоративної культури, репутацію роботодавця, соціальні гарантії для працівників, турботу роботодавця про співробітників, їх залученість у бізнес.

У свою чергу, здобувачі відзначають, що при виборі компанії-роботодавця звертають увагу на стабільність компанії, корпоративну культуру та соціальну відповідальність, розміщення офісу, цінують наявність іноземних інвестицій або міжнародного капіталу, ураховують звіти, коментарі та відгуки про компанії у відкритих джерелах, беруть до уваги галузеву належність компанії

Раніше міжнародний кадровий портал "HeadHunter Україна" зазначив програму "МХП СТАРТ" спеціальною відзнакою "За вагомий внесок у розвиток HR-брендингу в Україні" в рамках професійної премії "HR-бренд Україна 2018".

Інноваційна система стратегічного кадрового менеджменту МХП забезпечує холдингу лідерські позиції і в інших професійних рейтингах. Чотири номінації національного рейтингу "Бізнес HReformation 2018. Кращі роботодавці України" за розробку і впровадження передових інноваційних практик у сфері розвитку і управління персоналом, формування кращого корпоративного HR-підрозділу, а також кращі стратегії і досвід у сфері HR-брендингу.

У більшості номінацій рейтингу кращих роботодавців МХП — єдина компанія, що представляє український аграрний сектор, поряд з такими міжнародними флагманами бізнесу як Ernst&Young, Deloitte, Procter&Gamble, Microsoft, Metro. Рекламна кампанія соціальної місії програми "МХП СТАРТ" — фіналіст номінації "Корпоративна репутація" престижної міжнародної премії в галузі реклами та брендингу "EffieAwardsUkraine2018".

МХП — вертикально інтегрований лідер українського аграрного виробництва з європейським акціонерним капіталом і закордонними виробничими активами, що працює в галузях птахівництва, рослинництва, зернопереробки, виробництва комбікормів, м'ясопереробки і тваринництва. МХП — один з найбільших національних платників податків та роботодавців.

Понад 30 підприємств холдингу сприяють розвитку 14 регіонів присутності і забезпечують зайнятість понад 28 тисяч людей. Один з найбільших національних провайдерів проектів у сфері корпоративної соціальної відповідальності.

За підсумками 2018 року МХП інвестував у розвиток соціальних та інфраструктурних проектів для розвитку громад і територій присутності понад 200 млн грн. Продукція компанії представлена на ринках 80 країн світу. Зарубіжні виробничі активи холдингу представлені підприємствами в Нідерландах і Словаччині.

15 травня 2008 року МХП став першою українською аграрною компанією, яка привернула іноземний акціонерний капітал в ході IPO на Лондонській фондовій біржі. Акції компанії торгуються під тікером MHPC. Серед партнерів холдингу щодо реалізації великих інвестиційних проектів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Всесвітнього Банку, Європейський інвестиційний банк і провідні європейські інституційні інвестори.