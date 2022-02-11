МХП візьме участь у Всесвітній виставці харчових продуктів Gulfood 2022 в Дубаї

13-17 лютого 2022 року в ОАЕ компанія МХП ("Миронівський хлібопродукт") візьме участь у Всесвітній міжнародній виставці харчових продуктів. Представляє компанію міжнародна ТМ Qualiko.

МХП як міжнародна українська компанія бере участь у Gulfood 2022, щоб продемонструвати партнерам та потенційним клієнтам високу якість української продукції та широкий асортимент. Адже продукція МХП виробляється згідно з вимогами міжнародних стандартів якості та відповідно до потреб та запитів конкретного клієнта.

Гості виставки зможуть зустрітися з представниками МХП, отримати інформацію з перших вуст та насолодитися зразками смачної халяльної курки та шаурмою.

"Рішення компанії брати участь у Gulfood пов’язане з нашою першою успішною участю у виставці у 2016 році та кількістю нових потенційних клієнтів і запитів. Участь у виставці має важливе значення для нашої компанії, оскільки ми отримуємо унікальну можливість зустрічатися з найбільшими ключовими партнерами та клієнтами, підвищувати обізнаність й викликати високий рівень інтересу до наших продуктів, презентувати весь асортимент та останні розробки продукції бренду", - зазначив Євген Левтеров, генеральний директор MHP Food Trading.

Про бренд Qualiko

Qualiko, створений у 2011 році, є одним з головних міжнародних брендів МХП. Продукція бренду експортується в понад 85 країн світу. Представлений м’ясом птиці - цільним м’ясом курки, нарізками, а також напівфабрикатами. Окрім лінійки замороженої курятини та напівфабрикатів, нещодавно була розроблена додаткова лінія маринованої замороженої шаурми та шаурми з куркою-гриль, готової до вживання.

Продукція сертифікована у відповідності найвищим міжнародним стандартам якості та безпеки харчових продуктів (BRC Certification). Qualiko виробляється відповідно до ісламських обрядів під контролем Ісламського центру сертифікації.

Про МХП

МХП - лідер з виробництва курятини в Україні та входить в ТОП-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі (за даними рейтингу видання WATTPountry International https://bit.ly/3Ab4dYr).

Географія експорту - понад 85 країн світу.