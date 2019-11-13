МХП: підвищення цін на курятину в 2017 обумовлено об'єктивними причинами

Підвищення цін на курятину в липні-серпні 2017 року було зумовлене об'єктивними причинами. Про це йдеться в заяві агроіндустріального комплексу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП) у відповідь на інформацію на сайті Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відзначимо, як стверджує АМКУ, МХП практикує обмежувальну торгову політику щодо дистриб'юторів, субдистриб'юторів і партнерів. Крім того, комітет заявляє, що МХП зловживає монопольним становищем на ринку, що виражалося в підвищенні цін на куряче м'ясо в липні-серпні 2017 року.

У Косюка в свою чергу запевняють, що у своїй діяльності МХП суворо дотримується чинного законодавства, в тому числі і закону України "Про захист економічної конкуренції".

"Протягом трьох останніх років МХП активно комунікує з АМКУ, оперативно надаючи всю необхідну інформацію згідно з офіційними запитами або вимогами комітету. МХП максимально сприяє і буде сприяти посадовим особам АМКУ у проведенні об'єктивного і всебічного розслідування та надавати необхідні дані", - йдеться в заяві.

У МХП також звернули увагу, що в опублікованих на сайті АМКУ звітах за 2017 і 2018 роки комітет не характеризує агроіндустріальний комплекс як компанію, що має монопольне становище на ринку реалізації курячого м'яса.

"Звертаємо увагу на те, що МХП діє в рамках законодавства України та Торговельної політики МХП при реалізації курятини і ніколи своїми діями не обмежував права інших учасників ринку вільно вибирати собі партнерів, а також не нав'язував іншим учасникам ринку власних правил поведінки. При цьому підвищення цін на курятину в липні-серпні 2017 року обумовлено об'єктивними причинами, про що АМКУ був поінформований у відповідь на свої вимоги", - заявили в компанії.

Попередні звинувачення, які АМКУ наводить у своєму повідомленні, МХП вважає безпідставними та необґрунтованими.