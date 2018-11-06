МХП отримав дотацію за будівництво найбільшого птахокомплексу у світі

Ілюстративне фото (mhp.com.ua)

МХП завершив одне з найбільш масштабних будівництв у сфері тваринництва України

У цьому році агрохолдинг Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП) завершив одне з найбільш масштабних будівництв у сфері тваринництва України. Мова йде про запуск другої лінії виробництва на Вінницької птахофабриці, відтепер претендує на статус найбільшої в світі, повідомили у прес-службі холдингу.

Будівництво стало можливим завдяки бюджетній програмі часткової компенсації будівництва та реконструкції тваринницьких комплексів, в рамках якої держава профінансувала проект на 30%. Згідно з публічним даними E - data, сума компенсації склала 800 млн грн.

Таким чином, загальний бюджет проекту, імовірно, обійшовся Косюку в 3,5 млрд грн або 125 млн дол., з яких 2,7 млрд грн інвестовано самим МХП.

У липні штат Вінницької птахофабрики налічував 6 тисяч осіб. Вирощуванням птахів займалося 14 бригад і ще 3 бригади планувалося додати.

При цьому всі кошти, отримані від держави повертаються в операційну діяльність компанії для балансування та стабілізації цін на продукцію, пояснюють на Вінницької птахофабрики.

У найближчих планах МХП - збільшити виробництво до світових гігантів Brasil Foods і Tyson. Поки ж Україні вдалося в цьому сегменті вирватися в ТОП-10 світових постачальників курятини і в ТОП-3 - в країнах ЄС.

Крім МХП, державні дотації за будівництво тваринницьких комплексів в цьому році отримали ще чотири компанії: "Прогрес", "Генетик-Інвест", "Урманське" і "Аграрна компанія".