МХП: біогазові проекти - це елемент соцвідповідальності, а не модний тренд

Реалізація біогазових проектів дозволяє агроіндустріальному холдингу МХП Юрія Косюка ефективно утилізувати відходи виробництва, генерувати чисту зелену енергію, суттєво скоротити викид парникових газів та виробляти екологічно чисті органічні добрива. Про це на Другому міжнародному форумі біоенергетичних технологій та альтернативної енергетики в агробізнесі "AgroEnergyDay 2019" розповів начальник відділу енергоінновацій МХП Дмитро Мельник, передає кореспондент РБК-Україна.

"Основним елементом окупності біогазових проектів є продаж електроенергії по зеленому тарифу. Але капітальні інвестиції у ці проекти більші, ніж у сонячні чи вітрові електростанції, а управління ними – складніше. Тому, в першу чергу, це все ж елемент нашої соціальної та екологічної відповідальності", – сказав Мельник.

Зараз МХП є лідером біогазової галузі України. Компанія з 2013 року експлуатує біогазовий комплекс ПрАТ "Оріль-Лідер" потужністю 5,5 МВт у Дніпропетровській області. Також на стадії запуску в експлуатацію знаходиться І черга комплексу "Біогаз Ладижин" потужністю 12 МВт, який буде найбільшим біогазовим комплексом з переробки курячого посліду в Європі.

Загальний обсяг заміщення природного газу за рахунок виробництва зеленого тепла на біогазовому комплексі "Оріль-Лідер" становить більше 5,4 млн куб.м. Загалом за період експлуатації (з 2013 року) біогазового комплексу ПрАТ "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області було отримано екологічний ефект у вигляді скорочення викидів парникових газів на близько 500 тисяч тонн СО2-еквіваленту.

Після виходу на повну потужність І черги комплексу "Біогаз Ладижин" можна буде отримати скорочення викидів парникових газів на орієнтовно 100 тисяч тонн СО2-еквіваленту щорічно, а після повної реалізації 2-х черг біогазового комплексу – до 200 тисяч тонн СО2-еквіваленту щорічно.

"Крім утилізації відходів та генерування зеленої енергії, ми отримуємо ще й чисті органічні добрива. З урахуванням структурних змін у сільському господарстві України вони є дуже важливим елементом для відродження ґрунтів і підвищення їх родючості, що важливо і для відповідального агробізнесу, і, особливо, коли ми очікуємо відкриття ринку землі", – розповів РБК-Україна Дмитро Мельник.

Відповідно до дослідження провідної міжнародної консалтингової компанії "Bain and Company", лише 10% компаній на глобальному рівні почали перехід до сталого підходу ведення бізнесу. Тоді як біогаз, що застосовується у виробництві електричної та теплової енергії, замінює собою викопні енергоносії, такі як вугілля, природний газ і нафта, використання яких спричиняє велику кількість парникових викидів.

Попри те, що біогазові технології та циркулярна економіка стають дедалі більш популярними в світі, в Україні в цьому напрямку ще лишається величезне поле роботи.

"У Німеччині, країні-лідері у біогазових технологіях, подібних комплексів встановлено більше семи тисяч. У нас же – близько десятка функціонуючих. Якщо порівняємо ці цифри, то зрозуміємо, що в Україні це не є модним трендом, який кількісно вимірюється. Тому є дуже великий фронт робіт, як для малих, середніх, так і для великих агровиробників", – констатував Мельник.

Організаторами форуму "AgroEnergyDay 2019" є Київський міжнародний контрактовий ярмарок та Біоенергетична асоціація України, а проходить він за підтримки ГС "Глобал 100РЕ Україна".

Метою форуму є забезпечення ефективної комунікації для просування "зелених" енергетичних технологій в агробізнесі та широкого залучення цільової аудиторії.