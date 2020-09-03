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Мхітарян про пожежу на будівництві Taryan Towers: пройшли тест на пожежобезпечність

Київ, Четвер 03 вересня 2020 16:13
Мхітарян про пожежу на будівництві Taryan Towers: пройшли тест на пожежобезпечність
Фото: проект ЖК Taryan Towers (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Спалах на технічному поверсі ЖК, що будується, стався увечері 2 вересня

Будівлі житлового комплексу Taryan Towers, на технічному поверсі якого сталося загоряння, успішно пройшли тест на вогнетривкість.

Про це заявив засновник і власник девелоперської компанії Taryan Group Артур Мхітарян на сторінці в Facebook, коментуючи інцидент на будмайданчику.

"Загоряння було точковим на зовнішній стороні технічного поверху, тривало близько 15 хвилин і локалізовано силами нашої служби безпеки ще до приїзду ДСНС. Пошкоджень будівлі немає", - пише він.

Окремо Мхітарян підкреслив, що на відеозаписах, які з'явилися в мережі, видно, що для утеплення фасаду використовувався негорючий матеріал.

"Загорівся невеликий сегмент гідроізоляції, який перебував на перекритті на зовнішній стороні будівлі. По технологічному процесу ця гідроізоляція покривається бетонною стяжкою, після чого вона стає повністю закритою від зовнішніх впливів. Займання сталося на тій ділянці, де будівельники ще не приступили до покриття гідроізоляції. Серед можливих причин джерела теплового впливу розглядаються недопалок або іскра", - йдеться в пості.

Мхітарян про пожежу на будівництві Taryan Towers: пройшли тест на пожежобезпечність

Фото: Taryan Towers після спалаху (facebook.com / Артур Мхітарян)

Окремо девелопер розповів про заходи пожежної безпеки, передбачених проектом Taryan Towers: система пожежної сигналізації і оповіщення та управління евакуацією і автоматика протипожежних систем. Також будинки будуть обладнані трьома, а не двома, як це мінімально вимагають держстандарти, ліфтами для доставки пожежних команд на будь-який поверх.

Крім того, в кожній секції передбачені двоє незадимлюваних сходів. Вони протягом тривалого періоду не пропускають вогонь і дим і дозволяють безпечно покинути будівлю. "Також у нас передбачена спринклерна система пожежогасіння в усіх зонах загального користування. На кожному поверсі передбачені засоби індивідуального захисту та пожежні гідранти, а також сигналізація і система миттєвого оповіщення", - пояснює Мхітарян.

"Хто шукає сенсацію, але нічого страшного не сталося. Цей спалах закінчився, не розпочавшись. Але можна констатувати, що це був тест на вогнетривкість будинку, і його пройдено", - резюмував девелопер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері, 2 вересня, на будмайданчику Taryan Towers сталося загоряння, яке локалізували протягом 15 хвилин до приїзду ДСНС. Під час пожежі ніхто не постраждав.

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