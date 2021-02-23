МФО і банки: чим відрізняються підходи до кредитування

З 2019 року і мікрофінансові організації, як і банки регулюються Національним банком України. Це суттєво вплинуло на безпеку і якість обслуговування в МФО.

У кого і в якому випадку вигідніше брати позику? Де краще оформляти кредит онлайн, а у кого кредит готівкою? Фінансовий портал Finance.ua ділитися інформацією про те, на якого з кредиторів звернути увагу.

Кредит в МФО

Мікрофінансова організація, або МФО - це фінансова компанія, яка надає швидкі позики в короткі терміни. Сума, на яку можна оформити кредит в МФО, зазвичай варіюється від 100 і до 20 000 грн.

Важливо: мікрокредити більш вигідні для разового використання. Якщо ви хочете користуватися позиковими засобами постійно, краще оформити кредитну карту. Про те, як вибрати між кредитом і кредитною карткою - докладніше читайте в матеріалі Андрія Жуматія на Finance.ua.

Отримати мікрокредит можна або онлайн, або у відділенні. Процес оформлення заявки й видачі кредитних коштів в середньому не займає більше пари годин, але зазвичай термін кредитування і доступна сума сильно обмежені (в більшості випадків не більше ніж місяць і не більше 20 тис. грн).

МФО досить лояльні до клієнтів різних соціальних категорій, видають позики з мінімумом документів (тільки паспорт та ІПН). Але за послуги мікрофінансових організацій доведеться заплатити досить високі відсотки: середньорічні показники досягають до 700% в рік, в день без акцій і знижок коефіцієнт може становити до 2%.

Кредит в МФО підходить, якщо:

вам потрібен кредит на невелику суму (в МФО практикують щоденні відсотки по кредиту, тому позика на довгу перспективу буде занадто невигідною);

гроші потрібні терміново (в банку кредит можуть видавати довше);

у вас зіпсована кредитна історія;

у вас немає поручителів;

у вас немає довідки про доходи.

Кредит у банку

Оформлення кредиту в банку - один з найпопулярніших видів кредитування. Кредити в банках видають як на великі суми, так і невеликі позики. Особливо популярна видача грошей в розстрочку і кредитні карти.

До банків найбільше довіри, що грає важливу роль при виборі кредитора: якщо щось піде не так, ви зможете перевести розмову з установою в регульовану юридичну площину.

Одне з головних переваг кредитування в банках - пропонують цілком вигідні відсотки по кредитах: так, можна знайти пропозиції з 10% ставкою за рік.

Проте банки дуже вимогливі до своїх позичальників. Щоб отримати кредит, необхідно буде надати велику кількість документів: свої паспортні дані, паспортні дані поручителів, різні довідки (про доходи, про володіння майном, про шлюб, вищу освіту і т.д.).

Кредит у банку підходить, якщо: